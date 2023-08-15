В концертной программе примут участие более 200 артистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере запустят 18 августа в 21:00. Об этом рассказали в пресс-службе Сбербанка. Горожанам покажут уникальное шоу света, огня и воды.

- Светомузыкальное шоу, которое зрители увидят на открытии, вдохновлено культурным наследием и самобытностью Урала. Фонтан предстанет в виде драгоценной шкатулки, которая открывает свои сокровища. А главное богатство - это люди, - рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В концертной программе примут участие более 200 артистов. Хэдлайнерами открытия станут арт-группа SOPRANO Турецкого и Петр Дранга.

Кроме того, во время шоу эстрадно-симфонический оркестр Imperials исполнит со сцены мировые поп- и рок-хиты, а молодежный джаз-хор Свердловской детской филармонии споет песни о городе. В акватории пруда на специальном подиуме покажут свое представление акробаты, гимнасты и танцоры, синхронизированное с работой фонтана.

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