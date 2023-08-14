В «Ельцин-центре» Екатеринбурга открыли самый большой в области МФЦ с роботами

В Екатеринбурге 14 августа открылся самый большой многофункциональный центр «Мои документы», фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 14 августа открылся самый большой многофункциональный центр «Мои документы». На 857 квадратных метрах «Ельцин-центра» расположился МФЦ с роботами-консультантами. Также там работают 24 окна, где можно получить помощь специалистов-универсалов.

Работающие в зале консультанты, среди прочего, готовы помочь заявителям подать документы через портал Госуслуги в специально оборудованном секторе пользовательского сопровождения.

- Центр «Мои документы» даёт возможность сократить дистанцию между теми, кто получает услугу, и государственными и муниципальными органами, - сказал на открытии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В день открытия свой первый паспорт получили восемь уральцев, их Евгений Куйвашев поздравил лично, фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Одной из особенностей центра является отдельный торжественный зал для вручения паспортов Российской Федерации. В день открытия свой первый паспорт получили восемь уральцев, их Евгений Куйвашев поздравил лично.

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