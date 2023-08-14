Евгений Куйвашев: Ирбитская ярмарка дала старт плану подготовки к 400-летию города

Губернатор посетил легендарную ярмарку 12 августа 2023 года. Фото: ДИП Свердловской области

12 августа 2023 года Ирбитская ярмарка отметила 380-летие. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил событие, давно ставшее брендом региона и всей России.

– Ирбитская ярмарка – это наша история, – подчеркнул губернатор. – Ярмарка дает возможность рассказать подрастающему поколению о нашем крае, традициях. Она вошла в число победителей конкурса «Достояние Среднего Урала», проведенного в 2022 году Общественной палатой региона.

Ирбит был основан в 1631 году и с 1643-го проводил вторую по величине в Российской империи ярмарку. Сегодня она вновь стала культурным и туристическим брендом региона. В этом году ее увидело около 47 тысяч гостей, в том числе из разных регионов страны. Уральцы прибывали сюда из Екатеринбурга на скоростной «Ласточке».

Евгений Куйвашев пообщался с гостями и участниками ярмарки, прошел по торговым рядам, где мастера народных промыслов и ремесел представили свои работы. Встретился с производителями сельскохозяйственных товаров и обсудил с ними возможные меры дополнительной поддержки в регионе. Также познакомился с продукцией, представленной на ярмарке в чайном квартале. Осмотрел выставку народных художественных промыслов на фестивале «Город мастеров».

Помимо ярмарки Евгений Куйвашев оценил проект нового здания Ирбитского музея мотоциклов, а также ход работ по восстановлению исторических зданий. Напомним, в 2021 году губернатор поручил реставрировать уникальные жилые дома-памятники.

Обновление Ирбита войдет в план по подготовке города к 400-летию. Такое решение принял по итогам визита губернатор. Евгений Куйвашев подчеркнул, что с учетом пожеланий жителей Ирбит к 2031 году станет «настоящей шкатулочкой».