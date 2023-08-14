Жара на Среднем Урале продержится до конца недели

С 15 по 18 августа температура воздуха днем будет достигать +26…31 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловскую область вновь вернется жара. Она продержится в регионе до конца недели, 19 августа. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

- Антициклон, пришедший на Урал с севера несколько дней назад, прогревается и обеспечит на этой неделе преимущественно сухую теплую погоду, - отметила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Однако в этот период на севере региона вероятны дожди. С 15 по 18 августа в регионе температура воздуха днем будет достигать +26… 31 градуса, а ночью будет опускаться до +11… 16 градусов.

Уже ближе к выходным, 19 и 20 августа, погода начнет портиться. На область надвинется арктический атмосферный фронт. В эти дни во многих районах Урала пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге осадки наиболее вероятны 20 августа. Уже в воскресенье в городе похолодает до +18 градусов.

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