Небо над Екатеринбургом закроют на две недели

Ограничение будет действовать с 15 по 31 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Небо над Екатеринбургом закроют для полетов. Ограничение будет действовать с 15 по 31 августа в радиусе 50 километров от центра города. Об этом сообщили в региональной общественной организации Свердловской области «Федерация Авиамоделизма».
Запрет связан с проведением в столице Среднего Урала Международного фестиваля университетского спорта. Он станет единственным крупным международным спортивным мероприятием в России в 2023 году.
- Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года №345-рп «О проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, - говорится в сообщении.
Международный фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31 августа. В мероприятии примут участие 37 стран. Всего будет разыграно 197 комплектов наград в 14 видах спорта. На соревнования в Екатеринбург пригласили президента России.
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