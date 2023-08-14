ЕВРАЗ выделил больше 2 миллионов на обновление Нижнетагильского музея

Средства выделялись в течение трех лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ЕВРАЗ направил больше двух миллионов на ремонт в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Деньги пошли на обновление осветительного оборудования. Об этом заявили в пресс-службе предприятия.

Средства выделялись в течение трех лет. За это время был отремонтирован зал итальянского искусства и создан проект для слабовидящих посетителей. Однако на этом сотрудничество музея и завода не завершится. Накануне была установлена новая система освещения в зале «Искусство XX века».

- В помещении располагаются больше ста картин, и теперь каждая освещена. Произведения заиграли новыми красками, - отметила директор музея Марина Агеева.

Из зала были демонтированы старые лампы. Их сменили на 80 современных приборов, которые меняют угол освещения. Так картины выглядят более объемно. Свет установили над работами русских художников Константина Коровина, Константина Ухтомского и их учеников.

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