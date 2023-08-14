Свердловчане с начала 2023 года на газификацию получили больше 147 млн рублей

Свердловчане получили компенсацию от 100 до 250 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года больше 147 миллионов рублей было получено свердловчанами в качестве субсидий на газификацию. За это время к голубому топливу подключили 1353 дома. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

По инициативе губернатора области действует пакет мер социальной поддержки по газификации. В зависимости от имущественного положения свердловчане получили компенсацию от 100 до 250 тысяч рублей.

- Президентская программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах, - рассказали в региональном правительстве.

За первое полугодие на газификацию субсидии получили мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Всего было оформлено 1132 заявителя. Из них 47 человек - это социальные работники, живущие в селах, еще 65 человек – люди, досрочно получающие пенсию, а также 73 малоимущие семьи и 16 многодетных.

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