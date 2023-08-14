В Югру вернулась жаркая погода

В ХМАО снова жарко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первой половине рабочей недели в Ханты-Мансийский автономный округ возвращается тридцатиградусная жара. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

В понедельник, 14 августа, в восточной части Югры ожидаются непродолжительные дожди, ветер 10 метров в секунду, днем воздух прогреется до + 19…+24 градусов, местами в западной части регионе до +30 градусов.

Во вторник и среду в Ханты-Мансийском автономном округе сохранится жаркая погода, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Метеорологи предупреждают о том, что в регионе сохраняется опасность возникновения новых лесных пожаров.