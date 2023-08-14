В Свердловской области разыскивают парня, пропавшего три года назад

Молодой человек пропал 1 июля 2020 года Фото: СК по Свердловской области

В Свердловской области разыскивают 25-летнего парня, пропавшего без вести три года назад. Об этом сообщили в региональном СК.

- Режевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области разыскивается пропавший без вести с 1 июля 2020 года Роман Иванович Саларцорцян, 25.03.1998 года рождения, уроженец Артемовского района (поселок Красногвардейский), - рассказали следователи.

Рост молодого человека 170 сантиметров. Он среднего телосложения. У него овальное лицо, полные губы, прямой нос и подбородок, слегка оттопыренные ушные раковины, прямые короткие темные волосы и темные глаза.

Следователи просят всех, кому известно о возможном местонахождении Романа и (или) об обстоятельствах его безвестного исчезновения, сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8(34364)3-52-96, либо на телефонную линию «02». Конфиденциальность гарантируется.

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