Глава Среднего Урала посетил Ирбит 12 августа Фото: Департамент информационной политики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подпишет указ о подготовке к празднованию 400-летия Ирбита. Об этом он заявил во время рабочей поездки на Ирбитскую ярмарку.

- Будет принята специальная программа, наполненная финансами. Мы много поработали над концепцией того, как развивать Ирбит, на какие точки роста обратить внимание. Эта программа практически готова, вы её скоро увидите. И мы обязательно проведем первое заседание оргкомитета в Екатеринбурге, а потом будем приезжать сюда, - сказал Евгений Куйвашев.

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