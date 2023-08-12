По факту автоаварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку Фото: УГИБДД по Свердловской области

В селе Санкино Алапаевского района устанавливаются причины опрокидывания автомобиля, в котором погибли два жителя ХМАО. По данным ГИБДД, 63-летний водитель Lexus LX470 не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где несколько раз перевернулся.

- Водитель автомобиля Lexus имеет стаж вождения 27 лет. За последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз. Был ли мужчина трезв, будет установлено в рамках экспертизы, - пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что 69-летний пассажир не был пристегнут. Его зажало в автомобиле.

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