Девушка пропала 11 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге пропала 20-летняя Диана Ельцина. С 11 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи. Ориентировки на розыск появились в группе отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка на поиск Дианы Фото: «ЛизаАлерт»

Диана была одета в бело-розовую сорочку в красный цветочек, кофту и розовые сланцы. С собой у девушки есть бордовый рюкзак. Рост девушки 166 сантиметров. У Дианы светло-русые длинные волосы и зеленые глаза.

Инфорг поиска: Олеся (Омуль) 8-922-21-90-672.

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