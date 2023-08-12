Девушка пропала 11 августа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге пропала 20-летняя Диана Ельцина. С 11 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи. Ориентировки на розыск появились в группе отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка на поиск Дианы Фото: «ЛизаАлерт»
Диана была одета в бело-розовую сорочку в красный цветочек, кофту и розовые сланцы. С собой у девушки есть бордовый рюкзак. Рост девушки 166 сантиметров. У Дианы светло-русые длинные волосы и зеленые глаза.
Инфорг поиска: Олеся (Омуль) 8-922-21-90-672.
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