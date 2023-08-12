Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полиция раскрыла кражу 6,8 миллионов рублей из сейфа автоцентра. Как сообщили в УМВД, представитель компании узнал о причастности к исчезновению денег охранника. Вор попал на записи с камер видеонаблюдения.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что дома искомый охранник не появлялся. Однако, вскоре полицейские вышли на его след, который привел их на одну из баз отдыха в Верхней Сысерти, - пояснили в пресс-группе городской полиции.

Охранник зря времени не терял: отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе. В 90-х у него уже были проблемы с законом, когда он отбывал срок за убийство и разбой.

- По роду своей деятельности он знал, что в сейфе хранится большое количество налички, а ключ от хранилища менеджеры перед уходом сдавали ему, - добавили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК «Кража в особо крупном размере». Охраннику грозит до 10 лет заключения.

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