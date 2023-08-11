В Нижнем Тагиле ремонт плотины на Челюскинцев обойдется в два миллиарда рублей

Владислав Пинаев озвучил стоимость плотины и моста на улице Челюскинцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле отремонтируют плотину и мост на улице Челюскинцев. Стоимость работ составит два миллиарда рублей. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев в интервью изданию «Тагильский рабочий».

Закрывать движение на участке строительства будет после завершения работ восточного объезда, который соединит Свердловское шоссе с Вагонкой.

- Мы с губернатором обсудили этот вопрос. Мнение Евгения Владимировича совпадает с нашим: сначала надо сделать объезд и уже потом закрывать плотину, - пояснил Владислав Пинаев.

До конца 2023 года планируют закончить проект ремонта платины. Он обошелся в 50 миллионов рублей.

- Это сложное гидротехническое сооружение, не каждый подрядчик возьмется за работу. Сложностей добавляет наличие рядом объектов культурного наследия, - пояснил глава Нижнего Тагила.

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