В Нижнем Тагиле на два дня перекроют центральные улицы

Ограничения связаны с празднованием Дня города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле два дня будут перекрыты центральные улицы. Ограничения связаны с празднованием Дня города. Запрет на проезд будет держаться с 11 по 12 августа. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

11 августа с 17:00 до окончания праздничных мероприятий проезд будет закрыт по улице Первомайской, от Ленина до Горошникова, по улице Пархоменко, от Ленина до Горошникова, по улице Горошникова, от Мира до Уральской. Также проехать нельзя будет по проспекту Строителей от здания администрации до дома №31 по проспекту Ленина.

- Госавтоинспекция призывает автомобилистов с понимаем отнестись к предстоящим ограничениям и заранее планировать пути объезда, - рассказали в ГИБДД региона.

12 августа ограничения начнут действовать уже с 12:00. Проезд будет запрещен по улице Огаркова, от Ленина до Уральской, по улице Красноармейская, от Ленина до Горошникова, по улице Первомайская, от Ленина до Горошникова, по улице Пархоменко, от Ленина до улицы Горошникова, по улице Уральская от дома № 1 по проспекту Ленина до улицы Красноармейская, по улице Горошникова, от Мира до Уральской. Ограничения также введут по проспекту Строителей: от дома № 1А по проспекту Строителей до дома № 31 по проспекту Ленина.

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