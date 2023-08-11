Больше двух миллиардов потратят на инфраструктуру Нижнего Тагила

Планируется построить два современных теплоисточника
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На инфраструктуру Нижнего Тагила выделили больше двух миллиардов рублей. Деньги направят на восстановление устаревших коммунальных сетей. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.
Накануне между администрацией города, правительством региона и акционерным обществом «Регионгаз-Инвест» было заключено соглашение. Его срок достигает десяти лет. Соглашение направлено на части объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.
Планируется построить два современных теплоисточника, а также реконструировать отдельные участки тепловых сетей в двух районах города.
- В рамках соглашения планируется установить узлы учета и системы регулирования, а также оборудовать котельные современными средствами охраны и инженерно-технической защиты, - отметила генеральный директор АО «Регионгаз-Инвест» Александра Короткова.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru