Больше двух миллиардов потратят на инфраструктуру Нижнего Тагила

Планируется построить два современных теплоисточника Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На инфраструктуру Нижнего Тагила выделили больше двух миллиардов рублей. Деньги направят на восстановление устаревших коммунальных сетей. Об этом сообщает портал Тагил.Лайф.

Накануне между администрацией города, правительством региона и акционерным обществом «Регионгаз-Инвест» было заключено соглашение. Его срок достигает десяти лет. Соглашение направлено на части объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.

Планируется построить два современных теплоисточника, а также реконструировать отдельные участки тепловых сетей в двух районах города.

- В рамках соглашения планируется установить узлы учета и системы регулирования, а также оборудовать котельные современными средствами охраны и инженерно-технической защиты, - отметила генеральный директор АО «Регионгаз-Инвест» Александра Короткова.

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