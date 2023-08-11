Свердловчане с начала года обратились в прокуратуру больше 60 тысяч раз

Юридическую помощь за этот период получили около 12 тысяч свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года свердловчане обратились в прокуратуру больше 60 тысяч раз. Из них удовлетворено было каждое пятое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По вопросам соблюдения трудового законодательства было удовлетворено 30,3% обращений, жилищного законодательства – 30,6%, в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних – 36,5 %, на нарушения законов об исполнительном производстве – 28,9 %.

- С участием общественных организаций принято более 500 инвалидов, в том числе по вопросам доступности транспорта, объектов инфраструктуры, жилых помещений, медицинского обслуживания. По результатам проведенных приемов организованы проверки с оказанием заявителям реальной помощи, - отметили в прокуратуре области.

Отмечается, что юридическую помощь за этот период получили около 12 тысяч свердловчан. Особое внимание органами обращается на качественное разрешение обращений заявителей.

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