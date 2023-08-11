Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 6:09

Свердловчане с начала года обратились в прокуратуру больше 60 тысяч раз

Из них удовлетворено было каждое пятое
Дарья ЧИПУРИНА
Юридическую помощь за этот период получили около 12 тысяч свердловчан

Юридическую помощь за этот период получили около 12 тысяч свердловчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года свердловчане обратились в прокуратуру больше 60 тысяч раз. Из них удовлетворено было каждое пятое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По вопросам соблюдения трудового законодательства было удовлетворено 30,3% обращений, жилищного законодательства – 30,6%, в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних – 36,5 %, на нарушения законов об исполнительном производстве – 28,9 %.

- С участием общественных организаций принято более 500 инвалидов, в том числе по вопросам доступности транспорта, объектов инфраструктуры, жилых помещений, медицинского обслуживания. По результатам проведенных приемов организованы проверки с оказанием заявителям реальной помощи, - отметили в прокуратуре области.

Отмечается, что юридическую помощь за этот период получили около 12 тысяч свердловчан. Особое внимание органами обращается на качественное разрешение обращений заявителей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru