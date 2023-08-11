В Екатеринбурге полиция ищет пенсионеров, оплативших покупки за чужой счет

Преступление произошло еще весной, однако пенсионеров ищут до сих пор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция ищет пенсионеров, которые оплачивали свои покупки чужой картой. Пожилые свердловчане посетили несколько магазинов от Эльмаша до Верхней Пышмы. Об этом сообщили в УМВД города.

В полицию обратился екатеринбуржец. Он рассказал, что с его потерянной карты списываются деньги за покупки, которые он не совершал. Всего со счета пропало десять тысяч рублей.

- В Верхней Пышме оперативникам удалось изъять записи камер видеонаблюдения, на которых «засветились» любители чужих денег. На записи видно как возрастная парочка деловито и с довольным видом закупается продуктами питания, - отмечают в полиции.

На кассе пожилой мужчина расплачивается найденной картой. Оказалось, что инцидент произошел еще весной 2023 года. Однако найти пенсионеров не удалось до сих пор.

Если вы знаете людей, запечатленных на видеозаписи, сообщите об этом по номеру +7(919)37-38-445. Также полиция призывает пенсионеров самим обратиться в отдел полиции №14 в Екатеринбурге для дачи пояснения и возмещения ущерба.

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