Полиция нашла водителя, который сбил девочку в Среднеуральске и скрылся, фото: ГИБДД Свердловской области

Полицейские Среднеуральска нашли мужчину, который днем 9 августа сбил пятнадцатилетнюю девочку. В ГИБДД он не сообщил о ДТП и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на перекрестке улиц Куйбышева - Калинина, где девочка переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пострадавшую доставили в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга, где медики диагностировали у неё перелом руки, - сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Водителем оказался 62-летний мужчина из Верхней Пышмы. Он рассказал полиции, что увидел девочку, стоящую у перехода, но она разговаривала по телефону. Поэтому он подумал, что переходить девочка не будет. Дальше, по его словам, он предложил девочке вызвать скорую, но она отказалась.

Теперь мужчине грозит либо лишение водительских прав на полтора года, либо административный арест до 15 суток.

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