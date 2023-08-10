Дендропарк в Кировском районе Екатеринбурга будут обновлять

Дендрологический парк на улице Первомайской будут обновлять, к этому выводу пришел мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, фото: сайт Администрации Екатеринбурга

Дендрологический парк на улице Первомайской будут обновлять, к этому выводу пришел мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе объезда Кировского района. Каждую весну территорию подтапливает, из-за грунтовых вод. Сейчас дендропарк имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения.

- Разработанный несколько лет назад проект устарел, и по мнению специалистов эту территорию нельзя излишне урбанизировать, – подчеркнул Алексей Орлов.

В перспективе, в парке хотят оборудовать детскую площадку, поставить новый тепличный комплекс и установить уличное освещение, которое не навредит местной флоре и фауне. Уже до конца августа в дендропарке на Первомайской поставят круглогодичные туалеты общего пользования.

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