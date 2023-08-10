На обновленном паркете Свердловской филармонии выступили фигуристы

Перед началом сезона, в Свердловской филармонии спускают люстры, чтобы отмыть каждый хрусталик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раз в два года, перед началом сезона, в Свердловской филармонии спускают люстры, чтобы отмыть каждый хрусталик. В 2023 году помимо этого в Большом зале обновили еще и паркет: 750 квадратных метров пола отшлифовали и покрыли лаком. Перед тем, как поставить на новый паркет посадочные места, на площадке выступил дуэт фигуристов «Неизвестные» с хореографической композицией.

В Большом зале выступил дуэт фигуристов «Неизвестные» с хореографической композицией Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Часть средств на реставрацию была собрана в ходе благотворительной акции, объявленной среди слушателей, - сообщили в Свердловской филармонии.

Фигуристы выступали на роликовых коньках, поэтому новый паркет от их выступления не пострадал.

Новый сезон в Свердловской филармонии начнется с 13 сентября. В первый день зрители смогут услышать композиции Шопена, Рахманинова и Чайковского.

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