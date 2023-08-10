Куйвашев поручил завершить строительство домов в Шайдурихе в ближайшее время

Евгений Куйвашев поручил завершить посадку участков в течение двух недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил завершить строительство домов для погорельцев в Шайдурихе в ближайшее время. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

На данный момент в селе завершили посадку 14 домов. Все их будут восстанавливать в скором времени. Также уже подготовлены все необходимые документы. В ближайшее время начнется заключение контрактов. Помимо этого, аналогичные работы будут проводиться и на тех участках, где жители села самостоятельно восстанавливают жилье.

- Люди должны четко знать, где их дом должен стоять. Прошу не затягивать, потому что я пообещал, что в течение двух недель эта работа будет завершена, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Отмечается, что вскоре губернатор региона посетит и другие населенные пункты, где произошли крупные пожары. Евгений Куйвашев приедет в Сосьву и Таежный.

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