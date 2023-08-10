Жительница Екатеринбурга заявила о насилии над ее сыном в детском лагере

Женщина рассказала об издевательствах над ее ребенком со стороны других детей в лагере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области разгорается скандал, связанный с детским лагерем «Уральские самоцветы». Родители одного из мальчиков рассказали об издевательствах над своим ребенком журналистам E1.RU – якобы их сын подвергся сексуальному насилию и избиениям со стороны других детей.

- Пока сын был в лагере, вожатые присылали фотоотчеты, - рассказала Е1.RU мама мальчика. – На фото я заметила синяки на ногах у ребенка. 2 августа мы приехали в лагерь. Он как-то странно отвечал. Сказал: «В лагере унижали мою честь и достоинство, меня часто били, даже головой об железную трубу».

По словам женщины, обидчиков было четверо. О случившемся она рассказала руководству детского лагеря. По данным E1.RU, действий от руководства учреждения родители не дождались.

Получить комментарий по данной ситуации у руководства самого детского лагеря не удалось.