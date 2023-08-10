В Екатеринбурге медиаэкран на Вайнера откроют под залпы салютов

Инсталляция протягивается между проспектом Ленина и улицей Малышева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге медиаэкран на Вайнера откроют 12 августа. Церемония пройдет в 22:30. Инсталляция стала подарком к 300-летию города от компании «Сима-Ленд».

- На улице Вайнера 12 августа в 22:30 состоится открытие единственного на Урале 300-метрового медиаэкрана. На мероприятие приглашены первые лица Екатеринбурга и Свердловской области. В завершении церемонии жителей города ждет торжественный салют, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Сима-Ленда».

Инсталляция протягивается между проспектом Ленина и улицей Малышева. На гигантском медиаэкране горожане и гости Екатеринбурга смогут увидеть различные сюжеты с музыкальным сопровождением. Ожидается, что конструкция останется на центральной улице еще на несколько лет.

- Он простоит несколько лет. Сколько конкретно - будет зависеть от его эксплуатационных характеристик. Пока речь о двух-трех годах, - рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии города.

Горожане отнеслись к установке экрана по-разному. Кто-то отметил, что он будет круто смотреться в центре города, а кто-то и вовсе оказался против инсталляции.

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