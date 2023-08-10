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НовостиНедвижимость10 августа 2023 7:15

В строительство водоочистной станции в Нижнем Тагиле вложат 6,2 млрд рублей

Нынешняя станция устарела
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На возведение новой станции потратят больше миллиарда рублей

На возведение новой станции потратят больше миллиарда рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство новой водоочистной станции в Нижнем Тагиле потратят 6,2 миллиарда рублей. Деньги выделят из бюджета Свердловской области. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Действующая станция очистки воды в Нижнем Тагиле устарела и не обеспечивает необходимый уровень качества ресурса. Строительство нового объекта позволит решить эту проблему. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подобный объект стоимостью 650 миллионов рублей построят в Волчанске на средства, выделенные из федерального и консолидированного бюджета.

Отметим, что в поселке Черноисточинск в 13 километрах от Нижнего Тагила продолжается очистка водохранилища от донных отложений. Работы завершат в середине этой осени.