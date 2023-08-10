Жителям Екатеринбурга приходят квитанции от лжегазовиков

Получают квитанции даже жители многоэтажек, в которых газа нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга приходят квитанции об оплате услуг обслуживания внутриквартирного газового оборудования от лжегазовиков, представляющихся некоей ООО «ГОРГАЗ». Об этом сообщили в АО «Екатеринбурггаз». Получают квитанции даже жители многоэтажек, в которых газа нет.

- АО «Екатеринбурггаз» просит жителей проявлять внимательность и не оплачивать счета за несуществующие услуги от подобных «горгазов». Новая волна рассылки квитанций проходит накануне введения в силу законодательных новшеств, - рассказали в АО «Екатеринбурггаз».

В компании объяснили, что с 1 сентября вступают в силу изменения в федеральном законе и Жилищном кодексе РФ. После этого техническим обслуживанием и ремонтом внутридомового и внутриквартирного газового оборудования вправе будет заниматься только газораспределительная организация - сомнительные фирмы и неквалифицированные газовые мастера останутся вне закона.

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