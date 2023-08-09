В Свердловской области девочек будут бесплатно прививать от ВПЧ

Получить бесплатную вакцину можно будет в 58 медицинских учреждениях по всей области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области пройдет бесплатная вакцинация от вируса папилломы человека. Ее смогут пройти девочки в возрасте 12 лет. Информация об этом появилась на сайте министерства здравоохранения региона.

- Девочек будут дважды прививать вакциной «Гардасил». Первую прививку поставят не позднее 22 сентября, а вторую до 22 марта 2024 года. В региональные больницы доставят десятки тысяч доз вакцины, - говорится в документации.

Приказ об организации вакцинации детей уже подписан исполняющий обязанности Министра здравоохранения Сергей Турков. Получить бесплатную вакцину можно будет в 58 медицинских учреждениях по всей области. Прививка может обезопасить свердловчанок от рака шейки матки, который провоцирует вирус.

Ранее в 2022 году Свердловской области больше четырех тысяч девочек бесплатно привили от вируса папилломы человека.

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