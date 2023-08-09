Свердловчанина приговорили к реальному сроку за неуплату алиментов

Мужчина отправился в колонию-поселение на восемь месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Новой Ляли предстал перед судом за неуплату алиментов. Мужчина задолжал своим детям больше 46 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В 2019 году на свердловчанина возложили обязанность уплачивать алименты на двоих детей. Мужчина ежемесячно должен был отдавать 1/6 и 1/4 от всех видов заработка.

- Новолялинским отделением судебных приставов УФССП России по Свердловской области в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов, - отметили в ведомстве.

Однако мужчина не стал выплачивать деньги. За это на него возбудили административное дело за неуплату. Но и тогда отец не стал платить алименты. Задолженность с августа по октябрь 2022 года выросла до 46 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к реальному сроку. Свердловчанину назначили наказание в виде восьми месяцев в колонии-поселении. Пока приговор не вступил в законную силу.

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