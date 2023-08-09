На Среднем Урале автоинспекторы проверяют водителей такси

Автоинспекторы выявляют нарушения среди водителей такси Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области проходят проверки водителей такси. Автоинспекторы выявляют нарушения. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

- Операция «Такси» проводится с 7 по 9 августа, нацелена на поиск и пресечение нарушений при пассажирских перевозках, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

С особой внимательностью сотрудники Госавтоинспекции наблюдают местностью рядом с за остановочными пунктами, торговыми центрами, станциями метро, гостиницами и вокзалами.

Ранее в Нижнем Тагиле ГИБДД за два дня остановила 327 нарушителей. Большинство из них - автомобилисты без прав.

- 10 водителей управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения соответствующей категории (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ), 2 человека управляли автомобилем, несмотря на решение суда о лишении их права управления транспортным средством (ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ), - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

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