В Первоуральске пьяный водитель Infiniti сбил пенсионерку

Фото: УГИБДД Свердловской области
В Первоуральске 55-летний водитель Infiniti наехал на пенсионерку. ДТП произошло 8 августа около 16:30 по улице Трубникова, 62.
- По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Пострадавшей 84-летней пенсионерке своевременно была оказана медицинская помощь, в госпитализации женщина не нуждается.
Водитель - местный житель, имел признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении него инспекторами ДПС составлен административный материал по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
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