Екатеринбуржец поджег чужое авто за неправильную парковку

На подозреваемого в поджоге возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Екатеринбурга поджег чужую машину. Свой поступок мужчина объяснит тем, что авто была неправильно припаркована. Об этом сообщили в УМВД города.

Инцидент произошел в конце июля в микрорайоне ЖБИ. Вечером во дворе дома на улице Новгородцевой мужчина облили горючим Lada Vesta. После в авто он кинул зажженную спичку. Огонь охватил переднюю часть машины. Нанесенный ущерб достигает 200 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний местный житель, - рассказали в полиции.

Оказалось, что мужчина проживает на этой же улице, где и был совершен поджог. Ранее он уже был не раз судим за незаконный оборот наркотиков. Своим поступком мужчина хотел проучить водителя, оставившего машину припаркованной на тротуаре. Также выяснилось, что поджигатель попросил знакомого запечатлеть на камеру весь процесс. Приятель же думал, что снимает шуточный ролик.

На подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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