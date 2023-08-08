Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 10:31

В Екатеринбурге пройдет фестиваль по пристрою бездомных животных «Зоофрендли»

Горожан ждут в летнем парке ТРЦ "МЕГА"
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На фестивале можно будет познакомится с животными Фонда и послушать лекции конологов

На фестивале можно будет познакомится с животными Фонда и послушать лекции конологов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет фестиваль по пристрою бездомных животных «Зоофрендли». Горожан ждут в летнем парке ТРЦ "МЕГА" на Металлургов, 87, в воскресенье, 13 августа.

- В программе фестиваля - знакомство с подопечными фонда, семинары от кинологов, танцы с собаками, музыкальные выступления маленьких и больших артистов, викторина и интерактивные игры для детей с отличными призами, - рассказали в администрации города.

Также на мероприятии можно будет приобрести амуницию и аксессуары для животных за сумму, которую покупатель назначит сам. Все вырученные средства будут направлены на оплату долгов перед ветеринарами и покупку корма для подопечных фонда.

Кроме того, горожане смогут отдать свой голос за строительство приюта для животных в Екатеринбурге. Фестиваль пойдет с 14:00 до 17:00.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru