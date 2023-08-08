На фестивале можно будет познакомится с животными Фонда и послушать лекции конологов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге пройдет фестиваль по пристрою бездомных животных «Зоофрендли». Горожан ждут в летнем парке ТРЦ "МЕГА" на Металлургов, 87, в воскресенье, 13 августа.
- В программе фестиваля - знакомство с подопечными фонда, семинары от кинологов, танцы с собаками, музыкальные выступления маленьких и больших артистов, викторина и интерактивные игры для детей с отличными призами, - рассказали в администрации города.
Также на мероприятии можно будет приобрести амуницию и аксессуары для животных за сумму, которую покупатель назначит сам. Все вырученные средства будут направлены на оплату долгов перед ветеринарами и покупку корма для подопечных фонда.
Кроме того, горожане смогут отдать свой голос за строительство приюта для животных в Екатеринбурге. Фестиваль пойдет с 14:00 до 17:00.
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