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НовостиПолитика8 августа 2023 8:19

Суд вернул Иру Овчинникову на выборы в Гордуму Екатеринбурга

Депутат работает уже пять созывов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ира Овчинникова примет участие в выборах, которые пройдут в сентябре. Фото: сайт Екатеринбургской городской думы

Ира Овчинникова примет участие в выборах, которые пройдут в сентябре. Фото: сайт Екатеринбургской городской думы

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул право принимать участие в выборах в Гордуму Ире Овчинниковой, которая работает в Думе уже пятый созыв. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

- Суд рассмотрел мое исковое заявление о признании незаконным решения территориальной избирательной комиссии об отказе регистрации меня как независимого кандидата, - рассказывает депутат Ира Овчинникова.

На прошлой неделе ТИК Верх-Исетского района заявила о выявлении нарушений в подписях, которые сдала Овчинникова, не допустив ее до участия в выборах по округу №4 в Верх-Исетском районе.

Депутат обратилась в суд, который удовлетворил ее иск.