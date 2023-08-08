Суд вернул Иру Овчинникову на выборы в Гордуму Екатеринбурга

Ира Овчинникова примет участие в выборах, которые пройдут в сентябре. Фото: сайт Екатеринбургской городской думы

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернул право принимать участие в выборах в Гордуму Ире Овчинниковой, которая работает в Думе уже пятый созыв. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

- Суд рассмотрел мое исковое заявление о признании незаконным решения территориальной избирательной комиссии об отказе регистрации меня как независимого кандидата, - рассказывает депутат Ира Овчинникова.

На прошлой неделе ТИК Верх-Исетского района заявила о выявлении нарушений в подписях, которые сдала Овчинникова, не допустив ее до участия в выборах по округу №4 в Верх-Исетском районе.

Депутат обратилась в суд, который удовлетворил ее иск.