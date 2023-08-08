В отреставрированном особняке на Сакко и Ванцетти откроют ресторан

Фото: «Деловой дом на Архиерейской»

В отреставрированном особняке на Сакко и Ванцетти, 39 откроют ресторан. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании «Деловой дом на Архиерейской», которой принадлежит здание, в него вложили больше 51 миллиона рублей.

- На текущий момент закончены фасадные работы, вручную восстановлены элементы деревянного зодчества. Сейчас проводятся работы по устройству отмостки по периметру здания. Внутри выполняются монтажно-интерьерные работы, - сообщили в компании.

Также там отметили, что сейчас они с потенциальными арендаторами на этапе финальных договоренностей.

Напомним, реконструкция здания проводилась с 2021 года.

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