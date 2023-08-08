В Екатеринбурге появился арт-объект из штукатурки от омских художников

Фото: предоставлено фестивалем

В Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA появился арт-объект от омских художников. Александра Хохлова и Дмитрий Рубен из команды "Крепкий Палец" нарисовали растения штукатуркой на здании на Розы Люксембург, 3/1.

- Стена кирпичная и разрушающаяся. Штукатурка создает контраст фактур с поверхностью кирпича, делает мурал очень тактильным, рассказывают художники. - Весь рисунок - объемный рельеф из декоративной штукатурки. Это такой эксперимент.

Арт-объект создавался с помощью шпателя и малярного скотча. Отдельные элементы просыхали около шести часов. Рисунок получил название «Рельеф №6, или Белый мох на кирпичной стене».

- Есть легенда, что белый мох появляется на поверхности стен старых зданий, прорастая сквозь кирпичи и бетон, складываясь в цветы и узоры, - поделились художники. - Как ростки, пробивающиеся сквозь асфальт, белый мох напоминает, что жизнь сильна и прекрасна.

Данный рельеф - часть серии работ «Все живое». Кроме того, Это шестая работа ребят "Крепкого Пальца", выполненная в такой технике.

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