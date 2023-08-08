Клещи за неделю покусали больше 220 свердловчан

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю клещи покусали 221 человека, в том числе 41 ребенка. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано 22 076 пострадавших от присасывания членистоногих, что в 2,1 раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 4 055 детей.

- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 142 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 428 человек, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях в Свердловской области. Больше всего пострадавших в Алапаевске, Верхней Туре, Верхотурье, Карпинске, Дегтярске, Байкаловском, Слободо-Туринском, Нижнесергинском, Пышминском, Североуральском, Талицком, Ирбитском, Новолялинском, Таборинском, Ачитском, Горноуральском округах.

В Екатеринбурге зарегистрировано 6 302 человека, пострадавших от присасывания клещей (28,6% от всех пострадавших), в том числе 716 детей.

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