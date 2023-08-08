Ключи от 25 новых квартир выдали детям-сиротам из Артинского района

Фото: департамент информполитики региона

Ключи от 25 новых квартир в пятиэтажном доме выдали детям-сиротам из Артинского района. На их покупку потратили 59 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

- Сегодня у вас начало новой жизни, - обратилась к жильцам нового дома уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. - Вам дали хороший стартовый капитал, давайте его беречь. У вас появилось уютное гнездышко, давайте сделаем все, чтобы в нем было тепло и комфортно.

Общая площадь квартир в новом доме - 825 квадратных метров. Они передаются по договору социального найма, через пять лет их можно будет оформить в собственность.

Отметим, в 2023 году исполняется 10 лет с начала реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот. За это время новые квартиры получили более девяти тысяч человек. В 2023 году новоселами уже стали 368 человек, в том числе из поселка Арти, Богдановича, Красноуральска, Карпинска, Полевского, Талицы и Пышмы.

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