Припарковать машину нельзя будет по обеим сторонам проезда между зданиями на Бебеля 59 и 63 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге запретили парковку на улице Бебеля, меры бессрочные. Действовать они будут с 28 августа. Об этом сообщили в администрации города.

Припарковать машину нельзя будет по обеим сторонам проезда между зданиями на Бебеля, 59 и 63, от Бебеля до Халтурина. Ограничения помогут обеспечить пропускную способность участка дороги и свободно проезжать бензовозам и автобусам.

- Городские власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отметили в мэрии.

Ранее в Екатеринбурге улицу Антона Валека перекрыли на год. Движение будет ограничено до 15 августа 2024 года.

- На закрытом участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Движение организовано с улицы 8 Марта, через арку здания по адресу площадь Октябрьская, 3, - пояснили в администрации.

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