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НовостиОбщество7 августа 2023 13:40

В Каменске-Уральском коммунальщики устраняют последствия воскресного ливня

Сильный дождь затопил улицы города
Дарья ЧИПУРИНА
Улицы города затопило

Улицы города затопило

Фото: Екатерина Попова

В Каменске-Уральском коммунальщики продолжают устранять последствия воскресного ливня. В выходной день сильные дожди затопили улицы города. Об этом сообщает портал KU66.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В течение 7 августа рабочие откачивали воду с подтопленных участков. Больше всего таких мест оказалось в Красногорском районе. На дублере улиц Суворова потоплены были три машины.

В ходе уборки были очищены ливневки, в которые попала грязь. Помимо этого, в некоторых домах были затоплены квартиры на верхних этажах. Жалобы поступили от коммунальных служб «КУДЕЗ», «Стройком», «УК ЖСК» и «Горстройцентр».

Также в городе оказались повалены два дерева. Инциденты произошли на улицах Ленина и Исетской.

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