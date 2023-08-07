В Свердловской области появится завод тротуарной плитки

Объем инвестиций в проект оценивают в 1,4 миллиарда рублей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области появится завод по производству траурной плитки «Поревит». Его строительством займется резидент «Титановой долины». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

7 августа на месте возведения завода залили символический куб бетона. На мероприятии присутствовали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и генеральный директор холдинга «Партнер» Геннадий Разницын.

- Агентство по привлечению инвестиций сопровождало проект, чтобы не было шероховатостей, и мы достаточно оперативно смогли перейти непосредственно к строительству завода, – отметил Дмитрий Ионин.

Новый завод сможет обеспечивать продукцией весь Уральский федеральный округ. Объем инвестиций оценивают в 1,4 миллиарда рублей. Производство позволит создать 80 новых рабочих мест.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru