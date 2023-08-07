В Нижнем Тагиле наградили железнодорожников

Награждение произошло в Нижнем Тагиле Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле в ДК имени Гагарина поздравили и наградили специалистов железнодорожной отрасли. Мероприятие посетил глава города Владислав Пинаев, который поблагодарил железнодорожников за труд.

По данным издания ТагилЛайф, награду среди прочих получил заместитель начальника Свердловской железной дороги Антон Казанцев.

Отметим, что подобные мероприятия в Нижнем Тагиле проводятся регулярно.

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