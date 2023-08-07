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НовостиОбщество7 августа 2023 13:06

В Нижнем Тагиле наградили железнодорожников

Торжественное мероприятие состоялось в ДК имени Гагарина
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Награждение произошло в Нижнем Тагиле

Награждение произошло в Нижнем Тагиле

Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле в ДК имени Гагарина поздравили и наградили специалистов железнодорожной отрасли. Мероприятие посетил глава города Владислав Пинаев, который поблагодарил железнодорожников за труд.

По данным издания ТагилЛайф, награду среди прочих получил заместитель начальника Свердловской железной дороги Антон Казанцев.

Отметим, что подобные мероприятия в Нижнем Тагиле проводятся регулярно.

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