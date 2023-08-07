Спасатели продлили штормовое предупреждение на 8 августа в Свердловской области

В регионе продолжает бушевать непогода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. В регионе продолжает бушевать непогода. Синоптики обещают на вторник, 8 августа, дожди и грозы.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - обратились к свердловчанам в МЧС.

Всем, кого непогода застанет в помещении, желательно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также отключить электроприборы. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

Автомобилистам напоминают о том, что подтопленные во время непогоды участки лучше не пытаться преодолеть, а в случае стремительного прибывания воды рекомендуют покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Также в период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.