Уральские врачи вернули мужчине лицо, раздавленное мусоровозом

Несчастный случай произошел во время погрузки мусора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врачи Свердловской области провели сложнейшую операцию. Рабочему из Ревды половину лица раздвоило мусоровозом, хирурги смогли восстановить зрение и кожу. От полученных травм не осталось следа. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
ЧП произошло во время разгрузки мусора. 64-летний пострадавший не понимает, как произошла трагедия. Возможно, он сам случайно задел рычаг закрытия заднего борта, который и придавил ему голову. Мужчине переломало все кости с правой стороны.
- Обследование головного мозга травматических повреждений не выявило. Поэтому после телеконсультации с врачом-оториноларингологом СОКБ №1 Ульяной Крыловой было принято решение о переводе пациента в областную больницу, - отметил заведующий травматологическим отделением Ревдинской городской больницы Александр Самарченко.
Мужчина мог потерять зрение. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Неделю пострадавшему снимали отек с лица. После этого мужчине провели операцию, которая спасла зрение и восстановила кости лица. Она прошла удачно. Врачи сделали всего два небольших разреза в области уха и нижнего века. Следов от хирургического вмешательства почти не осталось. На следующее утро после операции мужчину выписали из больницы и отправили домой.
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