Уральские врачи вернули мужчине лицо, раздавленное мусоровозом

Несчастный случай произошел во время погрузки мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Свердловской области провели сложнейшую операцию. Рабочему из Ревды половину лица раздвоило мусоровозом, хирурги смогли восстановить зрение и кожу. От полученных травм не осталось следа. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

ЧП произошло во время разгрузки мусора. 64-летний пострадавший не понимает, как произошла трагедия. Возможно, он сам случайно задел рычаг закрытия заднего борта, который и придавил ему голову. Мужчине переломало все кости с правой стороны.

- Обследование головного мозга травматических повреждений не выявило. Поэтому после телеконсультации с врачом-оториноларингологом СОКБ №1 Ульяной Крыловой было принято решение о переводе пациента в областную больницу, - отметил заведующий травматологическим отделением Ревдинской городской больницы Александр Самарченко.

Мужчина мог потерять зрение. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Неделю пострадавшему снимали отек с лица. После этого мужчине провели операцию, которая спасла зрение и восстановила кости лица. Она прошла удачно. Врачи сделали всего два небольших разреза в области уха и нижнего века. Следов от хирургического вмешательства почти не осталось. На следующее утро после операции мужчину выписали из больницы и отправили домой.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru