В Екатеринбурге снимают комедию с Анной Ардовой в главной роли

Анна Ардова на церемонии вручения премии Mama's Awards 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге весь день 7 августа проходят съемки фильма с Анной Ардовой в главной роли. Съемочный процесс проходит прямо в одной из квартир в многоэтажке на улице Чкалова.

Фильм снимает Свердловская киностудия, где «КП-Екатеринбург» подтвердили, что прямо сейчас идет работа над новой картиной в высотке Юго-Западного района. При этом, жильцы дома пожаловались на то, что во время съемок пропал свет, сообщал портал «Е1». В Киностудии опровергли обвинения.

- В доме, судя по развешенным объявлениям, ведутся ремонтные работы. Эти работы не имеют никакого отношения к кинопроцессу. Съемки фильма ведутся локально, на 18 этаже, в квартире. Никаких громких звуков группа не издает, ничего не перекрывает. Во дворе стоит четыре машины киногруппы и все. Проезды свободны, - заявили «КП-Екареринбург» в пресс-службе.

Фильм носит название «Медовый месяц». Помимо известной актрисы Анны Ардовой, на площадке работают Николай Добрынин, известный по множествам ролям, в том числе роли Митяя из сериала «Сваты» и Анастасия Уколова, сыгравшая сериалах «Молодежка», «СашаТаня», фильме «Громкая связь» и других.

Романтическая комедия рассказывает о свадьбе и медовом месяце, которые пошли не совсем по плану. По сюжету, герои готовятся к свадьбе, но мама невесты не одобряет ее выбор и хочет выдать замуж за соседа по даче. Так девушка оказывается у бабушки в деревне с двумя женихами вместо медового месяца в Таиланде. В качестве деревни выбрали окрестности возле озера Таватуй.

Съемки стартовали как раз на Таватуе, где вся команда торжественно разбила тарелку с названием фильма.

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