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НовостиОбщество7 августа 2023 10:00

Жителей Екатеринбурга просят поделиться урожаем с питомцами зоопарка

Зоопарк объявил традиционную осеннюю акцию «Помощь садоводам»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Оставить для питомцев зоопарка свежие угощения можно на служебной проходной

Оставить для питомцев зоопарка свежие угощения можно на служебной проходной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зоопарк Екатеринбурга объявил традиционную осеннюю акцию «Помощь садоводам».

- Животные Екатеринбургского зоопарка с удовольствием помогут садоводам справиться с излишками урожая, - рассказали в зоопарке.

Принести можно яблоки, ягоды, кабачки, тыкву и другие продукты с собственного огорода. Все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными.

Также в зоопарке добавили, что помимо вышеперечисленного можно принести ботву от морковки и свеклы, которую очень любит слониха Даша.

Оставить для питомцев зоопарка свежие угощения можно с семи часов утра до восьми часов вечера на служебной проходной со стороны улицы Луначарского.

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