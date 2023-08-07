Жителей Екатеринбурга просят поделиться урожаем с питомцами зоопарка

Оставить для питомцев зоопарка свежие угощения можно на служебной проходной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зоопарк Екатеринбурга объявил традиционную осеннюю акцию «Помощь садоводам».
- Животные Екатеринбургского зоопарка с удовольствием помогут садоводам справиться с излишками урожая, - рассказали в зоопарке.
Принести можно яблоки, ягоды, кабачки, тыкву и другие продукты с собственного огорода. Все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными.
Также в зоопарке добавили, что помимо вышеперечисленного можно принести ботву от морковки и свеклы, которую очень любит слониха Даша.
Оставить для питомцев зоопарка свежие угощения можно с семи часов утра до восьми часов вечера на служебной проходной со стороны улицы Луначарского.
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