Жителей Екатеринбурга просят поделиться урожаем с питомцами зоопарка

Оставить для питомцев зоопарка свежие угощения можно на служебной проходной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зоопарк Екатеринбурга объявил традиционную осеннюю акцию «Помощь садоводам».

- Животные Екатеринбургского зоопарка с удовольствием помогут садоводам справиться с излишками урожая, - рассказали в зоопарке.

Принести можно яблоки, ягоды, кабачки, тыкву и другие продукты с собственного огорода. Все фрукты, ягоды и зелень должны быть свежими и качественными.

Также в зоопарке добавили, что помимо вышеперечисленного можно принести ботву от морковки и свеклы, которую очень любит слониха Даша.

Оставить для питомцев зоопарка свежие угощения можно с семи часов утра до восьми часов вечера на служебной проходной со стороны улицы Луначарского.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru