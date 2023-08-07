Дизайн будет обнародован только в день выхода банкноты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятитысячная купюра с изображением Екатеринбурга поступит в оборот в конце 2023 года. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Какая именно достопримечательность столицы Урала будет изображена на банкноте, до сих пор не раскрывается - дизайн будет обнародован только в день ее выхода.

Напомним, ранее мы писали, что банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова. Эти варианты наиболее часто встречались при обсуждении в экспертной группе, которая решала, какой из символов уральской столицы может быть изображен на новой купюре.

Глава города Алексей Орлов показывал свой вариант пятитысячной купюры. По мнению градоначальника, на банкноте должно появиться здание администрации города, а именно башня с часами.

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