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НовостиОбщество7 августа 2023 8:28

Больше трети жителей Ямала увлекаются компьютерными играми

Такие данные указаны в опросе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Многие жители Ямала считают игры лучшим вариантом досуга

Многие жители Ямала считают игры лучшим вариантом досуга

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Опрос показал, что 36% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа увлекаются компьютерными играми. Об этом пишет портал «Ямал 1» со ссылкой на исследование Superjob.

Среди самых популярных жанров компьютерных игр оказались стратегии, экшен и головоломки. 11% жителей Ямала играют ежедневно. Чаще всего играми увлекаются инженеры, менеджеры по продажам и водители.

20% респондентов считают игры лучшим способом досуга, примерно столько же видят в этом удобный уход от действительности. Играми увлекаются 46% мужчин и 26% женщин.

Исследование провели в период с 22 июля по 2 августа 2023 года.