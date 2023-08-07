В Свердловской области появилась карта приема стеклотары

Тару можно сдавать в приемные пункты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Свердловской области появилась онлайн карта пунктов приема стекла, которая доступна для всех жителей региона. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Каждый год на полигоны твердых коммунальных отходов отвозят до 10 миллионов тонн стекла, которое можно было бы отправить на переработку. При этом, одна тонна песка может сохранить до 700 кг песка, 250 кг известняка и 200 кг соды. Также стекло не разлагается, загрязняя окружающую среду.

В пункты приема стекла в Свердловской области можно сдать:

1. Тару, то есть емкости для напитков и пищи.

2. Битое стекло.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru