На Юго-Западе собака напала на девочку

ЧП произошло вечером 6 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге собака напала на трехлетнего ребенка. Инцидент произошел вечером 6 августа в парке Чкалова в Юго-Западном районе города. Об этом порталу Е1 сообщила мама пострадавшей девочки.

В этот день в парке открывалась новая детская площадка. Ребенок играл на ней, катался на горках. Там же гуляла женщина с маленькой собакой. В какой-то момент животное укусило девочку за ногу. От укуса остался след и проступила кровь. По словам матери, ребенок не провоцировал собаку.

- Я задала вопрос, почему кусачая собака без намордника и что она делает с ней на детской площадке? Женщина начала доказывать, что моя дочь спровоцировала собаку. Но каким образом, если это детская площадка, где все дети бегают и играют, - поделилась родительница.

Мама покусанной девочки вызвала скорую помощь. А хозяйка собаки ушла с детской площадки. Сейчас взволнованный родитель пытается выяснить, не было ли у собаки бешенства. В больнице девочку привили. Сейчас ребенку требуется еще пять уколов.

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