Синоптики рассказали, когда в Свердловской области прекратятся сильные дожди

К середине недели осадки возможно прекратятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накрыло осадками и мощными ливнями. В Екатеринбурге 6 августа из-за сильного дождя водители встали в пробки, а то и вовсе были вынуждены искать другие пути. Однако, в МЧС уже продлили штормовое предупреждение вплоть до 7 августа.

Как рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», осадки могут прекратиться уже с середины недели. Виной непогоды, как поясняет эксперт, стал слабоконтрастный атмосферный фронт.

- 7 и 8 августа осадки по области продолжатся. Причем вечером, 7 августа, над регионом на фронте сформируется небольшой циклон, а дожди при этом достигнут наибольшей интенсивности. К вечеру вторника циклон сместится на Южный Урал, и осадки в Свердловской области закончатся, - сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

При этом, 7 и 8 августа в Екатеринбурге ожидается +17…+18 градусов ночью. А днем столбики термометра покажут отметку от + 20 до +26 градусов.

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